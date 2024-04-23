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На набережной в Воронеже построят исторический парк

Пространство появится недалеко от Вогрэсовского моста.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже планируют построить мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», 19 апреля власти сообщили о поиске подрядчика для создания проекта музея.

Выставочный комплекс должен открыться недалеко от Вогрэсовского моста — по адресу Ленинский проспект, 1 ₽ В мультимедийном парке при помощи цифровых технологий, анимации и 3D-моделирования визуализируют история России с древнейших времен до наших дней.

Экспозиции будет размещены на площади 3000 м². Ещё 2000 м² будут заняты административными, техническими и бытовыми помещениями. Также здесь планируют разместить конференц-зал на 100 мест, три лекционных зала, кафе, атриум с большим экраном и парковку для посетителей.

Начальная стоимость проекта — 19,2 миллиона рублей. Бюджет области оплатит проектирование и строительство музея.

выставки и музеи