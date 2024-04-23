На набережной в Воронеже построят исторический парк

Экспозиции будет размещены на площади 3000 м². Ещё 2000 м² будут заняты административными, техническими и бытовыми помещениями. Также здесь планируют разместить конференц-зал на 100 мест, три лекционных зала, кафе, атриум с большим экраном и парковку для посетителей.