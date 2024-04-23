Печень трески с паразитами обнаружили в продаже в Витебске

Небезопасными оказались рыбные консервы стерилизованные «Печень трески натуральная» производства мурманского ООО «Дэма». Товары для испытаний отобрали во время проверки в одной из торговых сетей Витебска.
Печень трески атлантической была поражена видимыми паразитами — нематодами семейства Anisakidae. Речь об опасных для людей круглых червях. Из-за попадания паразитов в желудочно-кишечный тракт человека последний может заразиться анизакидозом.
Госстандарт внес продукцию в реестр опасной, запретил ее ввоз и обращение на территории Беларуси. Проконтролированному субъекту хозяйствования и поставщикам предписано изъять печень трески из обращения.