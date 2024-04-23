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Какой сегодня день: 23 апреля

Этот день является 114-м в григорианском календаре. До конца года остается 252 дня.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что 23 апреля отмечается День английского и испанского языков? О том, чем еще ознаменовано 23 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 23 апреля

В 1956 году состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

В 1985 году открылся первый в Китае ресторан быстрого питания «Макдоналдс».

Также в этот день отмечается Всемирный день книги и авторского права.

В Испании 23 апреля празднуют День влюбленных — День Святого Георгия.

Кто родился 23 апреля

Композитор Руджеро Леонквалло (1857−1919).

Физик Макс Планк (1858−1947).

Белорусский писатель Змитрок Бядуля (1886−1941).

Композитор Сергей Прокофьев (1891−1953).

Писатель Иван Ефремов (1908−1972).

Писатель Морис Дрюон (1918−2009).

Музыкант Рой Орбисон (1936−1988).

Актер Дев Патель (1990).

Модель Джиджи Хадид (1995).

Принц Луи Кембриджский (2018).

23 апреля в православном календаре

В этот день православные чтут память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х, а также священномученика Григория V.

Именины

23 апреля именины у Якова, Терентия, Федора, Максима, Григория, Дмитрия и Александра.

23 апреля в народном календаре

В этот день люди обращали внимание на восходящее солнце: если оно было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным.