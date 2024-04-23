Какой сегодня день: 23 апреля

Знаете ли вы, что 23 апреля отмечается День английского и испанского языков? О том, чем еще ознаменовано 23 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 23 апреля
В 1956 году состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.
В 1985 году открылся первый в Китае ресторан быстрого питания «Макдоналдс».
Также в этот день отмечается Всемирный день книги и авторского права.
В Испании 23 апреля празднуют День влюбленных — День Святого Георгия.
Кто родился 23 апреля
Композитор Руджеро Леонквалло (1857−1919).
Физик Макс Планк (1858−1947).
Белорусский писатель Змитрок Бядуля (1886−1941).
Композитор Сергей Прокофьев (1891−1953).
Писатель Иван Ефремов (1908−1972).
Писатель Морис Дрюон (1918−2009).
Музыкант Рой Орбисон (1936−1988).
Актер Дев Патель (1990).
Модель Джиджи Хадид (1995).
Принц Луи Кембриджский (2018).
23 апреля в православном календаре
В этот день православные чтут память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х, а также священномученика Григория V.
Именины
23 апреля именины у Якова, Терентия, Федора, Максима, Григория, Дмитрия и Александра.
23 апреля в народном календаре
В этот день люди обращали внимание на восходящее солнце: если оно было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным.