Что можно и нельзя делать в день Терентия Маревного 23 апреля, который называют день кающихся жен

Православная церковь 23 апреля вспоминает святого Терентия. В народе празднуют день Терентия, или Терентий Маревный. Есть еще одно название — день кающихся жен. Так, 23 апреля жены просили у своих мужей прощения.
Что нельзя делать 23 апреля
Нельзя повышать голос, провоцировать ссоры и выяснять отношения. Считается, что сложно будет восстановить отношения. Не следует грустить 23 апреля. Предки верили, что плохое настроение сохранится на долгое время. Указанный день не подходит как для генеральной уборки, так и для работ на огороде.
Что можно делать 23 апреля
По традиции, 23 апреля жены просили у своих мужей прощения за обиды и разногласия в семье. Кроме того, в указанный день устраивали посиделки у окна. Считалось, что можно увидеть именно то, что случится в ближайшие три месяца. Если пройдет молодой мужчина, то жизнь будет благополучной. Если пробежала кошка, ждали финансового благополучия.
Согласно приметам, туман утро предупреждает о дождливой погоде. Солнечный день предвещает жаркое лето. В том случае, если на небе не видно звезд и оно темное, то до конца апреля будет теплая погода.