Что можно и нельзя делать в день Терентия Маревного 23 апреля, который называют день кающихся жен

По традиции, 23 апреля жены просили у своих мужей прощения за обиды и разногласия в семье. Кроме того, в указанный день устраивали посиделки у окна. Считалось, что можно увидеть именно то, что случится в ближайшие три месяца. Если пройдет молодой мужчина, то жизнь будет благополучной. Если пробежала кошка, ждали финансового благополучия.