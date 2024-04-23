Откровения переписчика в Молдове: Как проверить, правильно ли записали ваши ответы, можно ли экран планшета фотографировать и тыкать в него пальцем

Мы можем пропустить вопрос об этнической принадлежности и вероисповедании. Вместе с тем, некоторые с восторгом принимают вопрос о второй национальности. Да, я молдаванин, но я ещё и румын, могу паспорт показать! Но ведь речь идёт не о гражданстве, а о национальности. К примеру, если отец молдаванин, а мать болгарка, ребёнок может ощущать себя молдаванином, ну и болгарином тоже. Обычно в смешанных семьях соблюдают традиции предков с обеих сторон. Тогда всё логично. Несложно догадаться, для чего вообще был придуман этот пункт. У нас же всё под евроинтеграцию делается.