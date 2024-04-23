Откровения переписчика в Молдове: Как проверить, правильно ли записали ваши ответы, можно ли экран планшета фотографировать и тыкать в него пальцем

Переписчики интервью на улицах не дают, но охотно рассказывают, какие правила существуют при переписи населения. Ведь государственные службы так толком ничего и не объяснили. Поэтому народ негодует и не желает общаться с людьми, которые задают глупые вопросы. КП в Молдове уже писала про подобные случаи, когда люди говорили, что готовы заплатить штраф, но отвечать не будут.
Отказ — это ещё ничего, переписчика могут и обругать, хотя он ни в чём не виноват. Ведь анкету не он составлял и просто выполняет свою работу.
В ТОПе самых тупых вопросов: Где вы были в ночь с 7 на 8 апреля? С учётом того, что он один из первых в анкете, настроение у граждан меняется, кто-то по этому поводу шутит, а кто-то возмущается: А, какое ваше дело? Уже после начала переписи Национальное Бюро статистики пыталось объяснить, что это связано с датой её старта. Но сформулирован вопрос, мягко говоря, как-то не верно.
Кроме того, люди опасаются давать свои персональные данные, но, как поясняют переписчики, в таких случаях можно предложить указать последние 4 цифры идентификационного кода. Правда, и это предложение не всегда принимается.
Смущает и вопрос: Состоите ли вы с кем-то в сожительстве, — и воспринимают его, как вторжение в личную жизнь. Его задают овдовевшим, разведенным ну, и, наверное, неженатым.
И ещё в опроснике есть пункт, когда спрашивают общий ли у семьи бюджет. Случается, что в одной квартире или доме живут две семьи, ну и понятно, что доходами каждая из них распоряжается самостоятельно. Но зачем эти данные государству — не совсем понятно. Поэтому то, что граждане не могут сказать авторам анкеты, они высказывают переписчикам.
— Одна женщина назвала меня сатаной, обзывала разными словами, — рассказывает переписчица из Кишинёва, — но это скорее исключение из правил, по всей вероятности, у неё проблемы с психикой, мы воспринимаем это спокойно. В основном, к нам относятся благосклонно.
Да, некоторые отказываются от переписи, но мы им говорим, что на каждую квартиру запланировано пять визитов и время ещё есть. Может ещё передумают, я приду через неделю или через две. Граждане на самом деле считают, что вопросы составлены не корректно, а иногда прямо говорят, что они дебильные. Да ещё и посты в социальных сетях подогревают.
На какие вопросы мы не обязаны отвечать?
Мы можем пропустить вопрос об этнической принадлежности и вероисповедании. Вместе с тем, некоторые с восторгом принимают вопрос о второй национальности. Да, я молдаванин, но я ещё и румын, могу паспорт показать! Но ведь речь идёт не о гражданстве, а о национальности. К примеру, если отец молдаванин, а мать болгарка, ребёнок может ощущать себя молдаванином, ну и болгарином тоже. Обычно в смешанных семьях соблюдают традиции предков с обеих сторон. Тогда всё логично. Несложно догадаться, для чего вообще был придуман этот пункт. У нас же всё под евроинтеграцию делается.
Можно упустить вопросы, касающиеся здоровья, но тогда по умолчанию будет указано, что проблем со слухом, зрением, опорно-двигательным аппаратом и памятью у вас нет.
Кстати, мы вправе предупредить, что хотим убедиться, правильно ли записали наши ответы. Планшет в руки нам не дадут, но показать, по нашему требованию обязаны. Это можно сделать только до отправки формы в общую базу. Так же вы можете сидеть или стоять рядом и смотреть как заполняется форма. Фотографировать ответы нельзя. Тыкать пальцами в планшет — тоже. Исключение могут составить глухонемые граждане, (когда рядом нет сурдопереводчика), которые могут читать, но не слышат и не говорят,
Детей переписывают тоже, но за них на вопросы отвечают родители. Если пожилой гражданин не может говорить самостоятельно, например, из-за инсульта или деменции, за него может выступить близкий родственник, после предоставления документов, подтверждающих родство. Если близких рядом нет, это может быть опекун, который должен предоставить контракт по уходу.
По окончанию переписи правильность внесённых данных будут выборочно проверять. Для этого у нас просят номер телефона.
По протоколу, в многоэтажках опрос проводят на лестничной площадке или на улице. Но и тут есть исключения, если это женщина с маленьким ребёнком, пожилой человек, которому тяжело стоять
На опрос пенсионера уходит примерно 7−8 минут. На трудоустроенных граждан больше, потому что не совсем корректно составлен классификатор, касающийся работы. Но, как правило, одинокие пожилые люди заводят разговоры на другие темы.
Рассказывают, как тяжело им живётся, что пенсии маленькие
Переписчики могут проводить опросы и в секторах, где они живут. Исключение — конфликт интересов. В одном из микрорайонов столицы между председателем жилищной ассоциации и жильцами возникло несколько спорных вопросов, и когда она стала приходить в дома в качестве переписчика, граждане возмутились.
Её заменили, но, как говорят люди, осадок остался. Таких ситуаций в будущем, лучше избегать.