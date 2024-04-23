Гребень Охотского антициклона властвует в Приморье 23 апреля

Погоду в Приморье определяет гребень Охотского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха +3…+22°C.
Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+7°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°C.