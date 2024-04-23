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Гребень Охотского антициклона властвует в Приморье 23 апреля

Во Владивостоке ветрено и без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 61% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет гребень Охотского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха +3…+22°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°C.