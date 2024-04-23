Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС РК показали, как проводят спасательные работы в ЗКО

В МЧС сообщили, что в ночное время продолжаются аварийно-спасательные и неотложные работы в населенном пункте Январцево Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По информации ведомства, работы ведут военнослужащие воинской части 52859 города Караганды.

До этого сообщалось, что спасатели ДЧС Карагандинской области продолжают работы по укреплению дамбы дачного общества города Уральска Западно-Казахстанской области.

В селе Бударин Акжайыкского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу в безопасное место.

А 22 апреля в акимате Алматы рассказали, как специалисты из Алматы, укомплектованные всей необходимой спецтехникой, уже более недели помогают местным исполнительным органам в Западно-Казахстанской области, где сложилась сложная паводковая ситуация.

МЧС