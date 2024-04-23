В МЧС РК показали, как проводят спасательные работы в ЗКО

По информации ведомства, работы ведут военнослужащие воинской части 52859 города Караганды.
До этого сообщалось, что спасатели ДЧС Карагандинской области продолжают работы по укреплению дамбы дачного общества города Уральска Западно-Казахстанской области.
В селе Бударин Акжайыкского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу в безопасное место.
А 22 апреля в акимате Алматы рассказали, как специалисты из Алматы, укомплектованные всей необходимой спецтехникой, уже более недели помогают местным исполнительным органам в Западно-Казахстанской области, где сложилась сложная паводковая ситуация.