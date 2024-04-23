Куда сходить на майские праздники в Хабаровске: афиша 27 апреля — 5 мая

Жорж и Ирина Калоярские — русские эмигранты в Париже начала XX века. Они, используя свой актерский талант, водят за нос миллионеров, устраивая целые представления, чтобы выманить у богачей деньги. И каждый день кошелек авантюристов становится толще. Но наши герои не мошенники, они — романтики. У Жоржа и Ирины есть две мечты: создать собственный спектакль и вернуться на родину. И ради этого они готовы на многое.