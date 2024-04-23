Куда сходить на майские праздники в Хабаровске: афиша 27 апреля — 5 мая

ЭКСКУРСИИ
«Хехцир великолепный» (0+)
Вас ждет четырехчасовая (учитывая трансфер) прогулка по экологической тропе «Заповедный Хехцир» в Большехехцирском заповеднике. Вы посетите музей леса, побудете на свежем таежном воздухе, узнаете захватывающие факты о флоре и фауне Приамурской тайги. Гвоздь программы: выход на смотровую площадку реки Уссури и пограничный остров Уссурийский, который наполовину принадлежит Китаю.
Запись по телефону: 8 984−177−78−97.
«Дальгео Турс», ул. Волочаевская, 163. 27 апреля в 10:00. Стоимость билетов 1500—1700 рублей.
«Погружение в нанайскую культуру» (0+)
Путешествие в Сикачи-Алян — это удивительная возможность окунуться в мир нанайской культуры, познакомиться с традициями и обычаями этого древнего народа. Каждый уголок этого места пронизан историей и духом предков, что делает его не просто туристической достопримечательностью, а настоящим живым музеем.
Здесь вы сможете увидеть мастеров, создающих удивительные изделия из дерева, кожи, меха и других материалов, насладиться уникальными мелодиями и ритмами, исполненными на народных инструментах, а также увидеть традиционные танцы, передающие дух и настроение этого народа.
Запись по телефону: 8 909−873−89−88.
«Манго-ДВ», ул. Дикопольцева, 10. 28 апреля и 5 мая в 10:00. Стоимость билетов 500 рублей.
«Хабаровск театральный» (6+)
Хотите знать, какой театр Хабаровска стал старейшим в СССР, кто из известных по всей стране артистов играл на знакомых нам сценах, интересные байки из жизни знаменитостей, которые ярко описывают их характер? Обо всем этом вы узнаете во время пешей прогулки от театра драмы до театра музыкальной комедии.
Затем вас ждет закулисье театра музкомедии, где поведают, как устроен главный пульт театра, как опускается сценический штанкет и открывается театральный занавес, как артисты готовятся к выходу на сцену, как мастерские театра создают костюмы, декорации, реквизит и многое другое.
Запись по телефону: 8 984−177−78−97.
«Дальгео Турс», ул. Волочаевская, 163. 3 мая в 14:00. Стоимость билетов 850−950 рублей.
«Пасхальные гулянья в Шереметьево» (0+)
В этом году православные христиане будут отмечать Пасху 5 мая. Хабаровчанам предлагают приобщиться к народным православным традициям на большом пасхальном празднике в селе Шереметьево. В программе разнообразные мастер-классы — от кулинарных до художественных, пасхальные гулянья с песнями, плясками и хороводом, пасхальная трапеза, посещение музея и петроглифов.
Телефон для записи: 8 914−541−60−03.
«Вояж», ул. Волочаевская, 123. 5 мая в 9:00. Стоимость билетов 4000—4500 рублей.
СПЕКТАКЛИ
«Винил» (12+)
В Краевом музыкальном театр премьера — мюзикл-феерия «Винил» Евгения Загота расскажет зрителям трогательную историю любви в эпоху стиляг. Это удивительное время, когда молодое поколение открыло для себя новую музыку, танцы, одежду, выдумало свой сленг и создало собственную субкультуру. Действие спектакля разворачивается в одном из московских вузов накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 29 и 30 апреля в 19:00. Стоимость билетов 600−2300 рублей.
«Авантюристы» (16+)
Жорж и Ирина Калоярские — русские эмигранты в Париже начала XX века. Они, используя свой актерский талант, водят за нос миллионеров, устраивая целые представления, чтобы выманить у богачей деньги. И каждый день кошелек авантюристов становится толще. Но наши герои не мошенники, они — романтики. У Жоржа и Ирины есть две мечты: создать собственный спектакль и вернуться на родину. И ради этого они готовы на многое.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 30 апреля в 17:00. Стоимость билетов 600−1200 рублей.
«Варшавская мелодия» (12+)
В Хабаровске пройдут гастроли московского молодежного театра «ВСмысле», в рамках которых публике представят постановку «Варшавская мелодия».
Возьмите лишний билетик, никогда не отказывайтесь! А вдруг это судьба посылает его вам? Студентам Виктору и Гелене было суждено познакомиться в послевоенной Москве.
Герои пьесы Леонида Зорина решают пожениться после сессии. Однако обрушившиеся на них новые обстоятельства перечеркивают планы, а закрывшийся железный занавес превращает их отношения в прекрасную историю любви.
Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 2 мая в 14:00 и 19:00, 3 мая в 12:00 и 19:00. Стоимость билетов 800 рублей.
«Вдовий пароход» (16+)
Героини спектакля — пять женщин, проживающих в одной коммунальной квартире. Все они когда-то потеряли любимого человека и называют свою коммуналку «вдовьим пароходом». У каждой из них своя история жизни, своя трагедия, но они стараются не терять бодрости духа, продолжают жить несмотря ни на что, смерть детей и близких, войну и голод.
Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10. 5 мая в 18:00. Стоимость билетов 900 рублей.
КОНЦЕРТЫ
«Сны Майи» (6+)
Публику ожидает встреча с двумя яркими музыкальными произведениями, насыщенными образами волшебных снов и чарующих сказок.
В первом отделении прозвучит яркое и невероятно выразительное сочинение молодого французского композитора и гитариста Сэмюэля Струка, написанное в 2015 году для весьма необычного состава исполнителей — виолончели, аккордеона и оркестра.
Сюита из музыки балета Стравинского «Жар-птица» была составлена композитором через год после блистательной премьеры балета в рамках легендарных «Русских сезонов» в Париже. В 1911 году композитор составил из музыки балета сюиту для большого оркестра, а весной 1919 года сделал вариант сюиты для оркестра среднего состава, которая и будет представлена вниманию слушателей.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 27 апреля в 18:30. Стоимость билетов 100−1400 рублей.
Аш 23 (18+)
Аш 23 — московский хип-хоп артист, актер, музыкант и автор нашумевших песен «Она хотела найки», «На стакане», «Угадай кто вернулся» и многих других. Аш 23 является финалистом таких музыкальных проектов, как «Голос улиц» (проект Басты), проекта «Молодая кровь» (Black Star Inc.), проекта «Хит» на телеканале Россия 1.
Oblaka, ул. Ленина, 85. 27 апреля в 21:00. Стоимость билетов 500 рублей.
«Война глазами детей» (6+)
Филармонический театр «Геликон» представляет литературно-музыкальный спектакль «Война глазами детей», во время которого в музыкальном сопровождении будут зачитаны дневниковые записи детей 1941−1945 годов, представлены детские рисунки, фотографии, зачитаны стихи А. Ахматовой, О. Берггольц, Л. Миланич, Л. Магистровой.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 3 мая в 18:30. Стоимость билетов 100−400 рублей.
«Все для фронта, все для победы!» (6+)
Программа «Все для фронта, все для победы!» — это концерт-посвящение в память о людях, которые отдали свои жизни во имя спасения Родины, освобождения нашей страны от фашистских захватчиков.
В концерте прозвучат песни военных лет: «Синий платочек», «Катюша», «Где ж ты, мой сад», «Майский вальс», «Незабудка, я сокол»; стихи о войне, письма с фронта.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 4 мая в 12:00. Стоимость билетов 400 рублей.
ВЫСТАВКИ
«Дальний Восток. Поэзия повседневности» (0+)
Виктория Сорокина — художник-график. Большая часть работ выполнена акварелью, но также присутствуют и работы маслом, сухой или масляной пастелью.
Выставка «Дальний Восток. Поэзия повседневности» проводится впервые. Автор знакомит зрителя с пейзажами родного региона, сценами из жизни жителей, которые обычно остаются незамеченными. Всего в экспозиции участвует 50 картин.
«Совкино», ул. Муравьева-Амурского, 34. С 1 по 15 мая с 9:00 до 21:00. Бесплатно.
«Айны. Следы цивилизации. Бедзан Хирасава и Дамир Муратов» (6+)
В основе проекта — уникальная коллекция произведений Бедзана Хирасавы, японского художника 19 века. В его работах представлена традиционная бытовая и обрядовая культура айнов — одного из самых загадочных народов. Произведения Бедзана Хирасавы были открыты сравнительно недавно и стали настоящей сенсацией.
Серия Дамира Муратова создана под впечатлением от работ японского художника. Это оригинальная попытка отыскать в современном мире «следы» древнего народа, взглянуть на его историю, обычаи и культуру. Главным мотивом серии стало изображение ноги — той, что оставляет след.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 30 апреля с 10:00 до 19:00. Стоимость билетов 200−300 рублей.