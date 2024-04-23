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Температура подскочит: какая погода будет в Хабаровском крае 23 апреля

Осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 36% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 23 апреля, в Хабаровском крае резко поднимется дневная температура и повсеместно будет стоять сухая погода. Об этом сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градуса. Без осадков. Ветер южный, 6−11 м/с.

В Вяземском днём +20…+22 градуса. Без осадков. Ветер южный, 6−11 м/с.

В Советской Гавани днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +7…+9 градусов, к ночи похолодает до −1…+1 градуса. Без осадков. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.

В Охотске днём +2…+4 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.