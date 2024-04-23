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Мигрант-нелегал подставил жительницу Приморья: суд вынес наказание

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ФедералПресс. Жительница Приморья привлечена к ответственности за передачу управления автомобилем иностранцу-нелегалу. Мужчина нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации на дороге.

Источник: РИА "Новости"

«Находясь на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомашину марки Mazda CX-3, водитель которой двигался с нарушением ПДД. Было принято решение об остановке транспортного средства. Однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. При этом он неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы за управлением автомобилем без прав и неповиновение сотруднику полиции. Еще четыре протокола — за выезд на полосу встречного движения.

Автомобиль Mazda CX-3 был помещен на стоянку временного содержания.

В ходе проверки было установлено, что иностранец находится на территории России незаконно, что повлекло составление еще одного протокола.

По решению суда иностранцу назначено наказание в виде штрафа и принудительного выдворения за пределы России.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что иномарка принадлежит знакомой мигранта — 36-летней жительнице Артема, которая признала свою вину и сообщила, что мужчина попросил автомобиль покататься. Женщина была привлечена к административной ответственности, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ГИБДД