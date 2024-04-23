Мигрант-нелегал подставил жительницу Приморья: суд вынес наказание

«Находясь на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомашину марки Mazda CX-3, водитель которой двигался с нарушением ПДД. Было принято решение об остановке транспортного средства. Однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. При этом он неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.