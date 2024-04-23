Мигрант-нелегал подставил жительницу Приморья: суд вынес наказание

«Находясь на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомашину марки Mazda CX-3, водитель которой двигался с нарушением ПДД. Было принято решение об остановке транспортного средства. Однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. При этом он неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы за управлением автомобилем без прав и неповиновение сотруднику полиции. Еще четыре протокола — за выезд на полосу встречного движения.
Автомобиль Mazda CX-3 был помещен на стоянку временного содержания.
По решению суда иностранцу назначено наказание в виде штрафа и принудительного выдворения за пределы России.
Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что иномарка принадлежит знакомой мигранта — 36-летней жительнице Артема, которая признала свою вину и сообщила, что мужчина попросил автомобиль покататься. Женщина была привлечена к административной ответственности, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.