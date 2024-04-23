Навигация начнется в Хабаровске 28 апреля

В 2024 году навигация в краевой столице стартует раньше запланированного срока. Обычно маломерные суда начинают ходить 1 мая, но в этот раз первый транспорт пойдет 28 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Постановление об этом подписал мэр города Сергей Кравчук. Документ отменяет запрет навигации для маломерных судов в границах городского округа, установленный 27 октября прошлого года.
— Установить начало навигации для маломерных судов в границах городского округа «Город Хабаровск» в 2024 году с 28.04.2024, — указано в постановлении администрации города.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций, у которых есть маломерные суда, порекомендовали осуществить мероприятия, направленные на безопасное использование водного транспорта.
Контроль над исполнением постановления Сергей Кравчук поручил первому заместителю по городскому хозяйству Вадиму Варады.