Навигация начнется в Хабаровске 28 апреля

В 2024 году навигация в краевой столице стартует раньше запланированного срока. Обычно маломерные суда начинают ходить 1 мая, но в этот раз первый транспорт пойдет 28 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".