Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навигация начнется в Хабаровске 28 апреля

Постановление подписал мэр города.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году навигация в краевой столице стартует раньше запланированного срока. Обычно маломерные суда начинают ходить 1 мая, но в этот раз первый транспорт пойдет 28 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Постановление об этом подписал мэр города Сергей Кравчук. Документ отменяет запрет навигации для маломерных судов в границах городского округа, установленный 27 октября прошлого года.

— Установить начало навигации для маломерных судов в границах городского округа «Город Хабаровск» в 2024 году с 28.04.2024, — указано в постановлении администрации города.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций, у которых есть маломерные суда, порекомендовали осуществить мероприятия, направленные на безопасное использование водного транспорта.

Контроль над исполнением постановления Сергей Кравчук поручил первому заместителю по городскому хозяйству Вадиму Варады.