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Специалисты рассказали, чем богаты финики

Эксперты из «Роспотребнадзора» рассказали, что съедобные плоды финиковой пальмы богаты витаминами и минералами, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как отметили специалисты, финики ценят за то, что они отлично насыщают и дают силу.

Плоды богаты:

  • медью;
  • железом;
  • магнием;
  • цинком;
  • марганцем;
  • калием;
  • кальцием;
  • витаминами А, С, В1, В2, В6.

Финики достаточно калорийны, однако из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.

Плоды финика:

  • помогают бороться с вирусными инфекциями;
  • успокаивают кашель и выводят мокроту;
  • обладают общеукрепляющим действием;
  • способны тонизировать и придавать силы.

Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ.

«Хранить плоды следует в холодильнике в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше сохранили свой вкус и не впитывали посторонние запахи. В случае недолгого хранения их можно убрать в темное прохладное место», — заключили эксперты.

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