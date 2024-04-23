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Охотникам на заметку: смена адреса выдачи разрешений в Новосибирске

Прием граждан будет осуществляться по новому адресу: улица Красный проспект, 25.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области информирует об изменении адреса, по которому охотники города могут получить разрешения на охоту.

Ранее услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также выдаче и аннулированию охотничьих билетов предоставлялись по адресу: улица Жуковского, 100.

С 24 апреля 2024 года прием граждан по данным вопросам будет осуществляться по новому адресу: улица Красный проспект, 25, четвертый этаж, кабинет 420. Изменение адреса также актуально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения. Они смогут обратиться по указанному адресу для получения бланков разрешений на охоту.

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