Охотникам на заметку: смена адреса выдачи разрешений в Новосибирске

С 24 апреля 2024 года прием граждан по данным вопросам будет осуществляться по новому адресу: улица Красный проспект, 25, четвертый этаж, кабинет 420. Изменение адреса также актуально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения. Они смогут обратиться по указанному адресу для получения бланков разрешений на охоту.