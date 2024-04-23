Охотникам на заметку: смена адреса выдачи разрешений в Новосибирске

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области информирует об изменении адреса, по которому охотники города могут получить разрешения на охоту.
Ранее услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также выдаче и аннулированию охотничьих билетов предоставлялись по адресу: улица Жуковского, 100.
С 24 апреля 2024 года прием граждан по данным вопросам будет осуществляться по новому адресу: улица Красный проспект, 25, четвертый этаж, кабинет 420. Изменение адреса также актуально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения. Они смогут обратиться по указанному адресу для получения бланков разрешений на охоту.