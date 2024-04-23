Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возвращение холодов: в Новосибирске температура опустится до +1

В Новосибирске 23 апреля температура опустится до +1.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 36% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Не успели новосибирцы насладиться недолгими погожими деньками, как снова похолодает. В ночь на 23 апреля будет −1…-3 градуса, днём +1…+3 градуса.

— Будет преимущественно без осадков, утром небольшие осадки в виде мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью −4…+1, местами до −10, днём до 0…+5. Преимущественно без осадков, по северо-востоку местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.