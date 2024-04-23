Возвращение холодов: в Новосибирске температура опустится до +1

Не успели новосибирцы насладиться недолгими погожими деньками, как снова похолодает. В ночь на 23 апреля будет −1…-3 градуса, днём +1…+3 градуса.
— Будет преимущественно без осадков, утром небольшие осадки в виде мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью −4…+1, местами до −10, днём до 0…+5. Преимущественно без осадков, по северо-востоку местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.