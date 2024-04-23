«Родители знали»: появились подробности скандала с бритьем ребенка в хабаровской школе

В школе № 85 Хабаровска произошла ситуация, в которой стыдно всем, но только не тем, из-за кого случился скандал. Дети решили устроить видеосъемку и место для этого выбрали весьма странное — туалет. Кадры, на которых старшеклассники бреют ученика младших классов, разлетелись в соцсети и стали объектом внимания работников прокуратуры и полиции. Сообщалось, что младший ученик задолжал денег ребятам постарше. Разбирательства по этому поводу продолжаются, но уже сейчас понятно, что история, бросившая тень на все учебное заведение, оказалась банальным хайпом.
РОДИТЕЛИ ВСЕ ЗНАЛИ
Дети все спланировали, а когда выдался удобный момент, зашли в туалет. Съемка продолжалась вплоть до того, пока в туалет не заглянул дежурный педагог. Возможно, в этот момент найдутся те, кто в адрес сотрудника школы, выполнявшего свои обязанности, смогут что-то высказать в качестве претензии. Но факт — в самой школе приняли меры, чтобы предотвратить скандал, который сейчас раздувается по принципу атомного взрыва. Остановить съемку педагогу удалось, а вот отправку видео в соцсеть, увы, нет.
В скором времени ролик стали тиражировать не кто-то, а родители уже других детей. По всей видимости, за то время, что видео недолго повисело в Сети, кто-то успел его скачать или сделать репост, а дальше сработал принцип снежного кома. Как ни странно, именно взрослые люди, не пытаясь разобраться в ситуации, стали выкладывать в свои статусы сомнительное творчество. Позже оно попало в один из пабликов с пометкой, что администрация школы пытается замять происшествие. Между тем администрация школы сама подняла на уши правоохранительные органы и инициировала проверку.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что мама «потерпевшего» написала официальное заявление — видео постановочное, а ее сын добровольно участвовал в съемке.
«А ЧТО ТАКОГО?»
Даже сейчас, когда все уже прояснилось, проверки почти закончились, а в полиции продолжают работать с подростками и их родителями, участники скандала задаются вопросом: «А что такого?».
Действительно, что такого? Подумаешь, кинули тень на всю школу, репутация которой нарабатывалась годами. В учебном заведении — на сегодняшний день единственном в микрорайоне — обучаются победители краевых соревнований, краевых фестивалей, участники экологических игр. Представители школы будут в Москве защищать честь Дальнего Востока в рамках мероприятия «Что? Где? Когда?». Для детей в школе организованы кружки и сформированы специализированные классы для углубленного изучения предметов. А тут такое — в прямом смысле макнули в то самое дурно пахнущее, распространив видео, снятое не где-нибудь, а в туалете этой самой школы.
— Все старания нашего коллектива, детей, которые учатся и добиваются результатов, которыми гордится школа… все одним поступком перечеркнуто, — делится болью директор школы Ольга Богачева.
Впрочем, не оценили творчество и родители других учеников. Одни прямо говорили, что палку явно перегнули, другие утверждали, что в данном случае палку не только перегнули, но еще и сломали. В мэрии на информацию о теперь уже якобы происшествии ответили, что родители учеников-артистов принесли извинения.
ЧЕГО ХОТЕЛИ ДОБИТЬСЯ?
Добиться славы с помощью такого видео — цель сомнительная. Даже опытные знаменитости не рискнут так пиариться, а тут дети решили… хайпануть. Да, цель была именно такой. Юные блогеры просто хотели собрать лайки, не разобравшись до конца, что хорошо, а что плохо. Им бы классиков почитать. Например, Лев Толстой говорил, что все дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования: работать над мыслями. А хайп бессмысленный и беспощадный подпитывается не мыслями, а желанием сверкнуть. Вот только у одних получается сверкать, не выходя за рамки дозволенного, а другим удается оставить только след. Плохо, если этот след цифровой, ведь все, что однажды попало в Сеть, останется в ней навсегда.
Чтобы в будущем у учеников не возникало желаний вот так хайпануть, родителям настоятельно рекомендуют в целях профилактики подобных случаев побеседовать с детьми о том, что такое цифровой след и как один неверный поступок может обеспечить неприятные последствия не только для школьников, но и для их близких.