«Родители знали»: появились подробности скандала с бритьем ребенка в хабаровской школе

Добиться славы с помощью такого видео — цель сомнительная. Даже опытные знаменитости не рискнут так пиариться, а тут дети решили… хайпануть. Да, цель была именно такой. Юные блогеры просто хотели собрать лайки, не разобравшись до конца, что хорошо, а что плохо. Им бы классиков почитать. Например, Лев Толстой говорил, что все дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования: работать над мыслями. А хайп бессмысленный и беспощадный подпитывается не мыслями, а желанием сверкнуть. Вот только у одних получается сверкать, не выходя за рамки дозволенного, а другим удается оставить только след. Плохо, если этот след цифровой, ведь все, что однажды попало в Сеть, останется в ней навсегда.