Красноярская молодёжь займётся созданием машин Голдберга

Для молодых красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет 26 и 27 апреля состоится хакатон по машинам Голдберга. Во время хакатона специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) за ограниченное время будут решать техническую задачу.