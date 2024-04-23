Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская молодёжь займётся созданием машин Голдберга

В Красноярске состоится хакатон по машинам Голдберга.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске молодёжь займётся созданием машин Голдберга. Об этом сообщили в мэрии.

Для молодых красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет 26 и 27 апреля состоится хакатон по машинам Голдберга. Во время хакатона специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) за ограниченное время будут решать техническую задачу.

Участники хакатона будут работать в командах, создавая машины Голдберга. После завершения проектирования и создания машины, результат оценит жюри. Победители получат сертификаты на покупку техники.

Желающим поучаствовать нужно собрать команду из 2−5 человек. Несовершеннолетним участникам необходимо присутствовать с совершеннолетним наставником. Затем нужно зарегистрироваться.

Напомним, что машины Голдберга — это технические устройства, который простую задачу выполняют сложным способом без участия людей.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил именные стипендии красноярским школьникам.

образование