Красноярская молодёжь займётся созданием машин Голдберга

В Красноярске молодёжь займётся созданием машин Голдберга. Об этом сообщили в мэрии.
Для молодых красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет 26 и 27 апреля состоится хакатон по машинам Голдберга. Во время хакатона специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) за ограниченное время будут решать техническую задачу.
Участники хакатона будут работать в командах, создавая машины Голдберга. После завершения проектирования и создания машины, результат оценит жюри. Победители получат сертификаты на покупку техники.
Напомним, что машины Голдберга — это технические устройства, который простую задачу выполняют сложным способом без участия людей.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил именные стипендии красноярским школьникам.