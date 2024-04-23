«Погода немного поломалась»: мокрый снег и дождь обрушились на Иркутскую область 23 апреля

Днем, по данным метеорологов, дождь должен прекратиться. Вот такой будет погода в Иркутске 23 апреля 2024, что же касается прогноза по области, в Приангарье также облачно с прояснениями. Осадки в течение дня сохранятся в северо-западных, верхнеленских районах и местами по остальной территории области. Скорость воздушных масс в среднем 5−10 м/с, но местами возможны порывы до 14 м/с. К середине дня в Приангарье потеплеет до +6…+11, при облачной погоде, увы, столбики уличных термометров не поднимутся выше −1…+4 градусов.