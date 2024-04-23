«Погода немного поломалась»: мокрый снег и дождь обрушились на Иркутскую область 23 апреля

Сильный снег и мокрый снег, порывы западного и северо-западного ветра до 15−18 м/с обрушились на Приангарье. Непогода накрыла во вторник западные, северо-западные, верхнеленские и южные районы. Областному центру тоже досталось. С ночи в городе идет дождь и, кажется, останавливаться не собирается. Узнали, какой будет погода в Иркутске 23 апреля днем.
Погода в Иркутске 23 апреля 2024
— Погода в Иркутске 23 апреля 2024 года: облачно с прояснениями, утром осадки в виде дождя и мокрого снега, — дает прогноз Иркутский Гидрометцентр. — Ветер в региональном центре дует северо-западный со скоростью 7−12 м/с. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.
Днем, по данным метеорологов, дождь должен прекратиться. Вот такой будет погода в Иркутске 23 апреля 2024, что же касается прогноза по области, в Приангарье также облачно с прояснениями. Осадки в течение дня сохранятся в северо-западных, верхнеленских районах и местами по остальной территории области. Скорость воздушных масс в среднем 5−10 м/с, но местами возможны порывы до 14 м/с. К середине дня в Приангарье потеплеет до +6…+11, при облачной погоде, увы, столбики уличных термометров не поднимутся выше −1…+4 градусов.
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