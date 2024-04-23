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За неделю из Новосибирской области выехали более 5 тысяч иностранцев

Новосибирскую область в период с 15 по 21 апреля покинули 5,6 тысячи иностранцев.

Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом сообщил глава ГУ МВД по региону Андрей Кульков.

При этом в регион за эту же неделю въехало намного больше — 7,9 тысячи иностранных граждан.

Правоохранителями были проверены 12 объектов, где удалось выявить 140 нарушений миграционного законодательства.

По решению суда из Новосибирской области депортировали пять иностранцев, еще 84 — выдворили.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске жильцы устроили конфликт из-за квартиры с тараканами в доме на Хилокской улице. Соседи обвинили в антисанитарии мигрантку, которая же в ответ на это обратилась в полицию.