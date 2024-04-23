За неделю из Новосибирской области выехали более 5 тысяч иностранцев

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске жильцы устроили конфликт из-за квартиры с тараканами в доме на Хилокской улице. Соседи обвинили в антисанитарии мигрантку, которая же в ответ на это обратилась в полицию.