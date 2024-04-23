В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на май 2024

В среду, 1 мая, ожидается +11 градусов и дождь. Всю последующую неделю сохранятся примерно такие же погодные условия: от +11 до +13, дождливый/ясный день. Среда, 7 мая, прогнозируется как первый солнечный день месяца: +14 градусов, без осадков.