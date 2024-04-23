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В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на май 2024

Синоптики «Яндекс. Погоды» обещают Новосибирску в мае 14 дней с переменной областью, 9 дней с длительными осадками и 8 ясных дней. В целом, май можно описать, как тёплый и пасмурный.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 36% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: МК.RU Новосибирск

В среду, 1 мая, ожидается +11 градусов и дождь. Всю последующую неделю сохранятся примерно такие же погодные условия: от +11 до +13, дождливый/ясный день. Среда, 7 мая, прогнозируется как первый солнечный день месяца: +14 градусов, без осадков.

День Победы, который в этом году придётся на четверг, должен стать днём с переменной облачностью и +13 градусами.

Самую высокую температуру месяца столбик термометра покажет только во вторник, 14 мая — 19 градусов выше ноля.

В последующие дни погода будет передавать дням эстафетную палочку: дождь/солнце/переменная облачность, от +12 до +17 градусов. Такая история сохранится до воскресенья, 27 мая.

А вот в понедельник, 28 мая, воздух прогреется до +18, столько столбика термометра будет показывать до конца месяца. Кроме того, неделя порадует тремя солнечными днями. Но в последний весенний день (четверг, 31 мая) прольётся дождь.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о любимых местах в городе.