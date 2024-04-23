В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на май 2024

В среду, 1 мая, ожидается +11 градусов и дождь. Всю последующую неделю сохранятся примерно такие же погодные условия: от +11 до +13, дождливый/ясный день. Среда, 7 мая, прогнозируется как первый солнечный день месяца: +14 градусов, без осадков.
День Победы, который в этом году придётся на четверг, должен стать днём с переменной облачностью и +13 градусами.
Самую высокую температуру месяца столбик термометра покажет только во вторник, 14 мая — 19 градусов выше ноля.
А вот в понедельник, 28 мая, воздух прогреется до +18, столько столбика термометра будет показывать до конца месяца. Кроме того, неделя порадует тремя солнечными днями. Но в последний весенний день (четверг, 31 мая) прольётся дождь.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о любимых местах в городе.