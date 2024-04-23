Более 5 тысяч бесплатных посылок отправили из Приморья на СВО

Жители Приморья отправили в зону спецоперации 5,2 тысячи бесплатных посылок и писем с начала 2024 года, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Почты России.
Каждое отправление на СВО должно быть менее 10 кг весом, поэтому на почте посылки взвешивают и при необходимости делят на несколько коробок. Благодаря Почте России близкие могут поддерживать связь с бойцами, выполняющими боевые задачи.
Кроме того, количество посылок от одного человека не ограничено. Главное, чтобы отправление было в открытом виде, так как содержимое проверяют на наличие запрещённых предметов.
Далее Почта России передаёт посылки в минобороны в Москве, а ведомство доставляет их адресатам. На отправлении нужно указать номер воинской части, ФИО получателя и адрес: г. Москва, 103400.