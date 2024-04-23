В Красноярске временно сузят дорогу на Партизана Железняка

В Красноярске как минимум три недели будет сужена проезжая часть на одной из самых оживленных автодорог — улице Партизана Железняка. Причина — проведение работ по строительству водопроводных сетей к новому жилому комплексу «Уютные дома на Взлетке» по Аэровокзальной.
Водителей ждут следующие ограничения:
- запрет въезда транспорта с Партизана Железняка на проезд между домами № 20а и № 24;
- сужение проезжей части с 4-х до 3-х полос в районе дома № 24 на Партизана Железняка по направлению к Аэровокзальной и возле дома № 3н в сторону Никитина.
Ограничения продлятся с 19 часов 25 апреля до 20 часов 15 мая.
Работы проводит ООО «ГНБ-Красноярск».