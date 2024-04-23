В Красноярске временно сузят дорогу на Партизана Железняка

В Красноярске как минимум три недели будет сужена проезжая часть на одной из самых оживленных автодорог — улице Партизана Железняка. Причина — проведение работ по строительству водопроводных сетей к новому жилому комплексу «Уютные дома на Взлетке» по Аэровокзальной.