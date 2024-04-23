Во Владивостоке отменили ежегодный байкерский фестиваль

Однако корр. ИА PrimaMedia стало известно, что мероприятие отменено. По одной из информаций, причина кроется в недавнем распоряжении администрации города. После отмены запрета на проведение массовых мероприятий вступили в силу новые правила общественной безопасности, которые нужно соблюдать при организации массовых событий. Речь идет о присутствии на мероприятиях с участием более 500 человек не менее трёх вооруженных сотрудников частных охранных фирм с шестым разрядом или сотрудники Росгвардии с табельным оружием.