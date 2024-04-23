Во Владивостоке отменили ежегодный байкерский фестиваль

Ежегодный фестиваль Bike Festival (16+) отменен во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Уже на следующих выходных, 4 мая, байкеры до всего Дальнего Востока должны были съехаться во Владивосток для официального открытия мотосезона. Ровно в 15.00 планировался традиционный массовый заезд.
Однако корр. ИА PrimaMedia стало известно, что мероприятие отменено. По одной из информаций, причина кроется в недавнем распоряжении администрации города. После отмены запрета на проведение массовых мероприятий вступили в силу новые правила общественной безопасности, которые нужно соблюдать при организации массовых событий. Речь идет о присутствии на мероприятиях с участием более 500 человек не менее трёх вооруженных сотрудников частных охранных фирм с шестым разрядом или сотрудники Росгвардии с табельным оружием.
«К сожалению, в этом году традиционного сбора и официального открытия на Площади не состоится. Берегите себя, увидимся на дорогах!», — сообщил мотоклуб Iron Tigers в своих соцсетях.
Мероприятие должно было пройти в двадцать седьмой раз. Обычно на фестивале под эгидой Iron tigers mc объединяются все поклонники мотодвижения и просто не равнодушные граждане. Участие в официальном открытии сезона принимает даже губернатор Приморского края Олег Кожемяко.