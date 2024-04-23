Владислав Барулин из «Амура» утверждён в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею с шайбой опубликовал состав команды на предстоящий турнир «Лига ставок большой тур сборной». После вызова на просмотр хабаровский форвард Владислав Барулин окончательно утверждён среди игроков, которые будут защищать спортивную честь страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Турнир пройдет в четырех городах — Омске, Туле, Астане и Минске в период со 2 по 11 мая. Сборная проведет сбор в подмосковном Новогорске до 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.
— Вызов в сборную стал для меня неожиданным и первым в жизни. Спасибо моим друзьям, которые помогли найти лед для тренировок в это время года, когда многие уже в отпуске, — рассказал Владислав Барулин.
Расписание матчей с участием сборной России (время московское): 2 мая, 17:30 Казахстан — Россия (Астана); 4 мая, 14:00 Россия — Белоруссия (Астана); 6 мая, 16:30 Россия — Белоруссия (Омск); 9 мая, 17:00 Россия — Белоруссия (Тула); 11 мая, 17:10 Россия — Белоруссия (Минск).