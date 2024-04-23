Владислав Барулин из «Амура» утверждён в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею с шайбой опубликовал состав команды на предстоящий турнир «Лига ставок большой тур сборной». После вызова на просмотр хабаровский форвард Владислав Барулин окончательно утверждён среди игроков, которые будут защищать спортивную честь страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Турнир пройдет в четырех городах — Омске, Туле, Астане и Минске в период со 2 по 11 мая. Сборная проведет сбор в подмосковном Новогорске до 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.