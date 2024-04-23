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Владислав Барулин из «Амура» утверждён в составе сборной России

Международный турнир по хоккею стартует 2 мая.

Источник: ХК "Амур"

Тренерский штаб сборной России по хоккею с шайбой опубликовал состав команды на предстоящий турнир «Лига ставок большой тур сборной». После вызова на просмотр хабаровский форвард Владислав Барулин окончательно утверждён среди игроков, которые будут защищать спортивную честь страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Турнир пройдет в четырех городах — Омске, Туле, Астане и Минске в период со 2 по 11 мая. Сборная проведет сбор в подмосковном Новогорске до 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.

В минувшем сезоне КХЛ у Владислава Барулина в активе 17 шайб и 14 результативных передач. В шести матчах плей-офф Барулин отметился тремя баллами. В этом чемпионате форвард достиг отметки в 100 матчей за хабаровский «Амур».

 — Вызов в сборную стал для меня неожиданным и первым в жизни. Спасибо моим друзьям, которые помогли найти лед для тренировок в это время года, когда многие уже в отпуске, — рассказал Владислав Барулин.

Расписание матчей с участием сборной России (время московское): 2 мая, 17:30 Казахстан — Россия (Астана); 4 мая, 14:00 Россия — Белоруссия (Астана); 6 мая, 16:30 Россия — Белоруссия (Омск); 9 мая, 17:00 Россия — Белоруссия (Тула); 11 мая, 17:10 Россия — Белоруссия (Минск).

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