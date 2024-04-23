Отключение света в Иркутске 23 апреля планово проведут в трех округах

Так, отключение света в Иркутске 23 апреля 2024 коснется жителей домов по улицам Воровского, Шахтерская, Байкальская, Дорожная, Трилиссера, 6-я летчиков, Академическая, Кольцова, Новокшонова, Флюкова и других, также электроснабжение временно будет отсутствовать в Мамонах, Максимовщине и СНТ Пенсионер. По каким-то адресам электричество пропадет всего на час-полтора, а в части домов ждать возобновления подачи электроэнергии придется до девяти часов (см. таблицу).