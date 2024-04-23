Известна точная дата отключения отопления во Владивостоке

«Завершить отопительный сезон во Владивостоке планируют 24 апреля», — сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.
Отмечается, что во Владивостоке в течение нескольких дней сохраняется среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов. Это позволяет завершить отопительный сезон в городе.
Сейчас специалисты уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Уже начались согласование графиков гидравлический испытаний и замены оборудования.
Напомним, в среду, 24 апреля, во Владивостоке ожидается ухудшение погоды. В городе в течение всего дня будет идти дождь.