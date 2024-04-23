Во Владивостоке нарушителей противопожарного режима ловят с помощью квадрокоптеров

Напомним, что для всех жителей и гостей Владивостока запрещено посещение лесов, а также разведение костров и сжигание мусора. За несоблюдение правил предусмотрен штраф: для граждан города — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.