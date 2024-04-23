Во Владивостоке нарушителей противопожарного режима ловят с помощью квадрокоптеров

Во Владивостоке с наступлением с наступлением противопожарного режима в лесах стали проводить рейды, которые должны оповещать граждан о соблюдении правил пожарной безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
В рейдах принимают участие сотрудники мэрии, министерства ГОЧС Приморского края, лесничества, краевого управления МЧС России и полиция. Для облегчения работы используются квадрокоптеры, которые могут находить не только места возгорания, но и поджигателей.
«В таких случаях мы сразу направляемся к людям, чтобы напомнить им о недопущении разведения костров. С приходом тепла отдыхающих в лесу, к сожалению, заметно прибавилось. Раздаем памятки, ведем разъяснительную работу. В случае фиксации дыма или огня к месту происшествия оперативно направляем пожарных», — рассказал заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло.
По заявлениям Единой дежурной диспетчерской службе города, во Владивостоке за минувшие выходные зафиксировано 18 возгораний, из них один — пал растительности на улице Катерной, который при сухой ветреной погоде может стать причиной пожара.
Напомним, что для всех жителей и гостей Владивостока запрещено посещение лесов, а также разведение костров и сжигание мусора. За несоблюдение правил предусмотрен штраф: для граждан города — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.