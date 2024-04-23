Похолодание до 3 мороза и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 23 апреля

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 15−17 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 26−28 тепла.
В Акмолинской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на западе, юге области 10, днем 12−17, на западе, юге области 20 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 12−14 тепла.
Днем в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 0−5 тепла, днем 23−28, в горных районах области 13−18 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 26−28 тепла.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, в горных районах области 3, днем 23−28, на востоке, в горных районах области 20 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10, порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 24−26 тепла.
Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, западе области 19, днем 26−31, в горных районах области 22 тепла. В Туркестане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 29−31 тепла.
Ночью на западе Западно-Казахстанской области, днем на северо-западе, севере, юге области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25, на юго-востоке области 28 тепла. В Уральске облачно, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
Ночью на западе Атырауской области небольшой кратковременный дождь, днем на западе, юге, в центре области кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, востоке, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 24−29 тепла. В Атырау переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью 2−7, днем 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 26−28 тепла.
На востоке, в центре Мангистауской области дождь, гроза. Днем на западе, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 23−28 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
Днем на севере Актюбинской области небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 17, днем 25−30 тепла. В Актобе переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.
Утром и днем на севере Костанайской области дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 15−20, на юге области 25 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.
На западе, юге Северо-Казахстанской области дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, на юго-западе области 9 тепла, днем 7−12, на юго-западе области 17 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 8−10 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, днем 8−13, на юге области 17 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 10−12 тепла.
В Карагандинской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на юге области 12, днем 15−20, на юге области 23 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.
Днем на севере, в центре области Улытау небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28, на северо-востоке области 20 тепла. В Жезказгане переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 10 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 10−15, на юге области 18 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 13−15 тепла.
В области Абай без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8, днем 11−16, на юге области 23 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 14−16 тепла.
Днем на востоке Кызылординской области небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 28−33 тепла. В Кызылорде переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
На западе, юге, в горных районах Жамбылской области дождь, днем в горных районах области сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, в горных районах области 7, днем 24−29, в горных районах области 20 тепла. В Таразе переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 24−26 тепла.