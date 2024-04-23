Похолодание до 3 мороза и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 23 апреля

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, западе области 19, днем 26−31, в горных районах области 22 тепла. В Туркестане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 29−31 тепла.