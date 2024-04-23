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Губернатор Красноярского края прокомментировал ситуацию с мигрантами в регионе

Регион работает с диаспорами, а количество правонарушений среди мигрантов минимальное.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков считает, что миграция должна быть осмысленной.

По его словам, регион сейчас заинтересован в квалифицированных специалистах.

— Край у нас трудодефицитный, рабочих рук не хватает. Мы точно понимаем, что силами одних красноярцев все вакансии закрыть не получится. Вопрос в другом: кто к нам приезжает, зачем, кто за них отвечает? Нужно четко определить правила игры для работодателей и иностранных граждан и контролировать их выполнение, — отметил Котюков.

Также он добавил, что край сейчас работает со всеми диаспорами, а количество правонарушений среди мигрантов минимальное.

— Мы работаем со всеми диаспорами, опираясь на многонациональный уклад России, стараемся сделать так, чтобы приехавшие в регион с уважением относились к нашим ценностям, — подчеркнул глава региона.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин на коллегии МВД заявил об обновлении подходов к миграционной политике.