Губернатор Красноярского края прокомментировал ситуацию с мигрантами в регионе

— Край у нас трудодефицитный, рабочих рук не хватает. Мы точно понимаем, что силами одних красноярцев все вакансии закрыть не получится. Вопрос в другом: кто к нам приезжает, зачем, кто за них отвечает? Нужно четко определить правила игры для работодателей и иностранных граждан и контролировать их выполнение, — отметил Котюков.