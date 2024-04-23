В дни проведения репетиций Парада в Хабаровске скорректируют движение общественного транспорта

В Хабаровске во время проведения репетиций Парада Победы 2 и 4 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая 2024 года с 10:00 до 13:00 будет временно изменен путь следования общественного транспорта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Троллейбус маршрут № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — Улица Московская».
Автобусные маршруты:
— маршрут № 1 Л. От железнодорожного вокзала транспорт будет следовать по улицам Серышева, Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала, напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 1С. Транспорт будет следовать с улицы Ленина по улицам Волочаевской на улицы Серышева, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановку для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала, напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 11. При движении в сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара транспорт будет следовать по улице Л. Толстого на улицу Серышева и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршруты № 14, 21, 82. В направлении центра города транспорт будет следовать с улицы Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрут № 19. В направлении центра города транспорт будет следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московскую, на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршруты № 13, 26, 70. В направлении центра города с Амурского бульвара транспорт будет следовать по улицам Л. Толстого, Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала) и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрут № 28. Конечным остановочным пунктом будет являться «Железнодорожный вокзал»;
— маршрут № 29К. С Амурского бульвара транспорт будет следовать по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 29П. С улицы Карла Маркса транспорт будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской (на железнодорожный вокзал) и далее по установленной схеме;
— маршрут № 34. От железнодорожного вокзала транспорт будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Муравьева-Амурского транспорт будет следовать по улицам Волочаевской, Серышева до улицы Воронежской и далее по установленной схеме;
— маршрут № 56. Транспорт будет следовать с улицы Московской с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленной схеме;
— маршрут № 58. В направлении центра города транспорт будет следовать с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую (до железнодорожного вокзала), по Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по установленной схеме. В направлении из центра города транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Ленинградской через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 61К. От железнодорожного вокзала транспорт будет следовать по улицам Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала, напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 61С. С улицы Муравьева-Амурского транспорт будет следовать на улицы Волочаевскую, Серышева, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров будет определена у западной стороны железнодорожного вокзала, напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 83. С улицы Муравьева-Амурского транспорт будет следовать по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 83П. С улицы Карла Маркса транспорт будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской, переулку Ленинградскому, Амурскому бульвару, улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— маршрут № 88. В направлении центра города транспорт будет следовать по улицам Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрут № 89. С автовокзала транспорт будет двигаться по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по установленной схеме. В направлении автовокзала транспорт будет двигаться с улицы Лейтенанта Орлова по улицам Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева, Воронежской до автовокзала.
Возможна временная приостановка движения транспортных средств по маршрутам № 52, 70, 75.
На период концентрации и прохождения механизированных колонн к месту тренировок 2 и 4 мая 2024 года с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00, 7 мая 2024 года с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по:
— Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулку Облачному от КПП до улицы Лейтенанта Орлова.
Возможна временная приостановка движения муниципальных маршрутов № 1 Л, 1С, 11, 13, 14, 19, 21, 26, 28, 29К, 29П, 34, 52, 54, 56, 58, 61К, 61С, 70, 75, 82, 83, 83П, 88, 89 и троллейбусного маршрута № 1.
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС.
Жителей и гостей просят города учитывать данную информацию при планировании поездок в центральную часть города.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно).