В дни проведения репетиций Парада в Хабаровске скорректируют движение общественного транспорта

— маршрут № 58. В направлении центра города транспорт будет следовать с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую (до железнодорожного вокзала), по Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по установленной схеме. В направлении из центра города транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Ленинградской через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;