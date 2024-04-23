Перебои с вещанием ТВ и радио будут наблюдаться в Хабаровском крае

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» на протяжении нескольких ближайших дней будут проводить профилактические и ремонтные работы на оборудовании, из-за чего в Хабаровском крае будут наблюдаться кратковременные перебои с вещанием телевизионных каналов и радиопрограмм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после завершения всех процедур передачи будут продолжены на прежних частотах, поэтому менять настройки приёмников не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 23 по 25 апреля:
23.04.2024
Село Богородское, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
- Радио «Восток России»
Посёлок Золотой, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Город Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
«Радио России»;
Радио «Маяк»;
Радио «Вести ФМ»;
Радио «Восток России».
Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
- Радио «Восток России»
Посёлок Эльбан, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
«Радио России»;
Радио «Восток России».
Посёлок Солнечный, Солнечный район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
24.04.2024
Посёлок Бриакан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Солнечный, Солнечный район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Сукпай, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
«Радио России».
Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
25.04.2024
Село Главный стан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Среднехорский, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
«Радио России».