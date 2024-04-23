Перебои с вещанием ТВ и радио будут наблюдаться в Хабаровском крае

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» на протяжении нескольких ближайших дней будут проводить профилактические и ремонтные работы на оборудовании, из-за чего в Хабаровском крае будут наблюдаться кратковременные перебои с вещанием телевизионных каналов и радиопрограмм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после завершения всех процедур передачи будут продолжены на прежних частотах, поэтому менять настройки приёмников не придётся.