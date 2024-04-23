Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перебои с вещанием ТВ и радио будут наблюдаться в Хабаровском крае

Работы на оборудовании продлятся несколько дней.

Источник: Mail.ru

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» на протяжении нескольких ближайших дней будут проводить профилактические и ремонтные работы на оборудовании, из-за чего в Хабаровском крае будут наблюдаться кратковременные перебои с вещанием телевизионных каналов и радиопрограмм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после завершения всех процедур передачи будут продолжены на прежних частотах, поэтому менять настройки приёмников не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 23 по 25 апреля:

23.04.2024

Село Богородское, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

  • Радио «Восток России»

Посёлок Золотой, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Город Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

  • «Радио России»;

  • Радио «Маяк»;

  • Радио «Вести ФМ»;

  • Радио «Восток России».

Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

  • Радио «Восток России»

Посёлок Эльбан, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • «Радио России»;

  • Радио «Восток России».

Посёлок Солнечный, Солнечный район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

24.04.2024

Посёлок Бриакан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Солнечный, Солнечный район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Сукпай, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • «Радио России».

Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

25.04.2024

Село Главный стан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Среднехорский, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • «Радио России».

связь