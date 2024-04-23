Засуху прогнозируют в одном из регионов Казахстана в мае

Как раз в это время, к середине мая, на севере Казахстана традиционно начинают посевную кампанию. И даже с учетом надвигающейся жары воды в почве должно быть достаточно для того, чтобы засеять поля. Все дело в том, что после весенних паводков в почве все еще сохранится влага.