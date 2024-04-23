Россельхознадзор пресек ввоз из Китая в Приморье перца, зараженного вирусом

В Приморском крае сотрудники Россельхознадзора предотвратили попытку ввоза партии острого перца из Китая, обнаружив в ней опасный вирус. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора. В ходе фитосанитарного контроля на границе 18 апреля текущего года были выявлены признаки Tomato brown rugose fruit virus (вирус коричневой морщинистости плодов томата), который представляет угрозу для сельскохозяйственных культур.
Этот вирус, вызывающий деформацию листьев и появление коричневых морщинистых пятен на плодах, может привести к широкому распространению болезни у растений и сделать плоды непригодными для употребления. Впервые обнаруженный в теплицах Иордании в 2015 году, он быстро распространился и теперь вызывает озабоченность среди производителей томатов и перца по всему миру.
Из-за обнаружения вируса, который уже четвертый раз в этом году выявляется в продукции из КНР, Россельхознадзор запретил ввоз зараженной партии весом в 652 килограмма. Владелец продукции стал перед выбором: уничтожить зараженный товар или искать другие пути решения проблемы. Собственник выбрал первый вариант.
Ранее, в этом году, вирус уже обнаруживался в партиях перца общим весом 5,4 тонны, которые были также уничтожены по решению их владельцев.