Россельхознадзор пресек ввоз из Китая в Приморье перца, зараженного вирусом

Этот вирус, вызывающий деформацию листьев и появление коричневых морщинистых пятен на плодах, может привести к широкому распространению болезни у растений и сделать плоды непригодными для употребления. Впервые обнаруженный в теплицах Иордании в 2015 году, он быстро распространился и теперь вызывает озабоченность среди производителей томатов и перца по всему миру.