Чем государство помогает семьям военнослужащих?

Также при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка семье предоставляется ряд льгот. Пособия в целом назначают в упрощённом порядке — без учёта дохода мобилизованного. В таком случае пособия семье положены на полгода на основании справки из военкомата.