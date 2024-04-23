Чем государство помогает семьям военнослужащих?

Семьям военных и сотрудников силовых ведомств отделение Соцфонда выплачивает ряд пособий.
Семьям военных и сотрудников силовых ведомств отделение Социального фонда России выплачивает ряд пособий, как говорит управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.
Семья мобилизованного получает ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в сумме 21 708,21 ₽ Выплата назначается с момента рождения ребёнка, но не ранее даты начала мобилизации, до достижения ребёнком трёх лет, но не позднее даты окончания мобилизации отца.
Если на момент призыва на срочную службу супруга была беременна, то семье выплачивается единовременное пособие, которое с 1 февраля составляет 50 652,51 ₽
Также при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка семье предоставляется ряд льгот. Пособия в целом назначают в упрощённом порядке — без учёта дохода мобилизованного. В таком случае пособия семье положены на полгода на основании справки из военкомата.
Предусмотрена и ежегодная выплата для летнего детского отдыха. Она предоставляется раз в год учащимся 1−11 классов общеобразовательных школ. С 1 февраля она составляет около 35,5 тыс. рублей.