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Братчан приглашают на службу по контракту

Братчан приглашают на службу по контракту. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Telegram-канал мэра города.

Источник: ТК Город

Подробную информацию о том, как поступить на военную службу по контракту, о регулярных и единовременных выплатах, надбавках и льготах, о помощи и соцгарантиях участников СВО и их семей можно получить по следующим телефонам:

Отдел мобилизационной подготовки администрации Братска: чат WhatsApp +7914 907 75 39.

Горячая линия службапоконтракту.РФ: 117

Кроме того, в каждом районе города открыты дополнительные пункты отбора на службу по контракту, работающие с 9:00 до 17:00 в будни:

в здании администрации Братска (пр. Ленина, 37), тел.8 (3953) 349−003;

в управлении по Центральному району (ул. Подбельского 26), тел. 8 (3953) 349−705;

в управлении по Падунскому району (ул. Гидростроителей 49 «А»), тел. 8 (3953) 349−747;

в управлении по Правобережному району (ул. Центральная 25), тел. 8 (3953) 349−794.