Братчан приглашают на службу по контракту

Подробную информацию о том, как поступить на военную службу по контракту, о регулярных и единовременных выплатах, надбавках и льготах, о помощи и соцгарантиях участников СВО и их семей можно получить по следующим телефонам:
Отдел мобилизационной подготовки администрации Братска: чат WhatsApp +7914 907 75 39.
Горячая линия службапоконтракту.РФ: 117
Кроме того, в каждом районе города открыты дополнительные пункты отбора на службу по контракту, работающие с 9:00 до 17:00 в будни:
в здании администрации Братска (пр. Ленина, 37), тел.8 (3953) 349−003;
в управлении по Центральному району (ул. Подбельского 26), тел. 8 (3953) 349−705;
в управлении по Падунскому району (ул. Гидростроителей 49 «А»), тел. 8 (3953) 349−747;
в управлении по Правобережному району (ул. Центральная 25), тел. 8 (3953) 349−794.