Под музыку Прокофьева и стихи Пушкина. Свадьбу в библиотеке сыграла пара из Иркутской области

Почему молодожены решили расписаться именно в библиотеке, не упоминается. Напомним, что акция Библионочь в этом году была посвящена теме «Читаем Пушкина всей семьей». Может быть, Пушкин — любимый поэт пары — и провести день своей свадьбы под звуки музыки классиков и за чтением стихов Александра Сергеевича было их мечтой.