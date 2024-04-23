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Под музыку Прокофьева и стихи Пушкина. Свадьбу в библиотеке сыграла пара из Иркутской области

Свадьбу в библиотеке сыграла пара из Тулуна в Иркутской области.

Источник: Служба ЗАГС правительства Иркутской области

«Интересно и необычно» — комментируют пользователи соцсетей свадьбу, которая состоялась накануне в городе Тулун Иркутской области, а все потому, что прошла она… в библиотеке. Впервые во время акции «Библионочь» в регионе прошло бракосочетание. Об этом КП-Иркутск рассказали в службе ЗАГС Приангарья.

— Свой первый семейный танец новобрачные станцевали под произведение Сергея Прокофьева «Пушкинские вальсы для симфонического оркестра», — добавили в службе.

Почему молодожены решили расписаться именно в библиотеке, не упоминается. Напомним, что акция Библионочь в этом году была посвящена теме «Читаем Пушкина всей семьей». Может быть, Пушкин — любимый поэт пары — и провести день своей свадьбы под звуки музыки классиков и за чтением стихов Александра Сергеевича было их мечтой.

Кстати, не так давно КП-Иркутск писала о паре, которая сыграла свадьбу в русском народном стиле. Молодожены были в традиционных славянских костюмах, развлекали гостей играми в «ручеек», а одним из подарков стал конь.