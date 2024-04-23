Красноярский депутат Вячеслав Дюков раскритиковал проведение VK Fest

Депутат горсовета Вячеслав Дюков раскритиковал проведение в Красноярске VK Fest. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
На своей странице он написал, что возмущён проведением музыкального фестиваля. Особенно его разгневал тот факт, что среди выступающих заявлена Instasamka. Он вспомнил и свои призывы отменить выступление Дианы Арбениной в ноябре 2023 года, который отменить в итоге не удалось.
«С тех пор, как в Красноярск в ноябре спокойно приняли ненавидящую президента и его действия по СВО, всех граждан России, кто это решение поддерживает, Арбенину, несмотря на мои и других общественников протесты, то абсолютно понятно, что в крае работает 5-я колонна врагов России… Воевать надо в таком случае не с Инстасамками, а с теми, кто их сюда пускает и закрывает на них глаза», — написал Дюков.
Добавим, что в комментариях Вячеслав Дюков смягчился в выражениях:
«Мне кажется, надо быть разборчивыми при приглашении, а не ждать всех подряд… А мероприятие, я уверен, нужное, и можно его сделать замечательным», — написал он.
Отметим, что VK Fest — популярный фестиваль, проходящий в разных крупных городах России. В нём сочетаются концерты, лектории и образовательные площадки. В Красноярске фестиваль вызвал огромный ажиотаж.
Ранее сообщалось о том, что Вячеслав Дюков после скандала из-за нелестных слов о контрактниках съездил в зону СВО.