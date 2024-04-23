Красноярский депутат Вячеслав Дюков раскритиковал проведение VK Fest

«С тех пор, как в Красноярск в ноябре спокойно приняли ненавидящую президента и его действия по СВО, всех граждан России, кто это решение поддерживает, Арбенину, несмотря на мои и других общественников протесты, то абсолютно понятно, что в крае работает 5-я колонна врагов России… Воевать надо в таком случае не с Инстасамками, а с теми, кто их сюда пускает и закрывает на них глаза», — написал Дюков.