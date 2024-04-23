Циклон принесет дожди и похолодание в Приморье: прогноз синоптиков

«На данный момент более вероятен вариант, что небольшие и умеренные дожди в основном пройдут на юге и юго-востоке края днем в среду и в ночь на четверг. В северной половине края обойдется без существенных осадков», — передает Примпогода.
В четверг, 25 апреля, в центральных районах Приморья станет холоднее на 2−3 градуса, на побережье, наоборот, потеплеет.
Во Владивостоке днем в среду возможен небольшой дождь, сильный юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха — +2…+5 °С, днем будет на 2−4 градуса теплее.
Ночью в четверг осадки прекратятся, днем воздух прогреется до +12…+15 °С.
В пятницу и субботу город накроет туман, ослабевающий в дневные часы. Минимальные температуры будут в пределах +5…+7 °С, максимальные — +11…+15 °С.
Напомним, во Владивостоке 24 апреля завершится отопительный сезон. Специалисты уже приступили к согласованию графика на проведение гидравлических испытаний.