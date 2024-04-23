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Циклон принесет дожди и похолодание в Приморье: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ФедералПресс. В ближайшие сутки в Приморье ожидается ухудшение погоды из-за активного циклона, который выйдет на акваторию Японского моря. В крае пройдут дожди различной интенсивности.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Reuters

«На данный момент более вероятен вариант, что небольшие и умеренные дожди в основном пройдут на юге и юго-востоке края днем в среду и в ночь на четверг. В северной половине края обойдется без существенных осадков», — передает Примпогода.

В четверг, 25 апреля, в центральных районах Приморья станет холоднее на 2−3 градуса, на побережье, наоборот, потеплеет.

В пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, на юге местами пройдут кратковременные дожди. Минимальные температуры воздуха будут в пределах +4…+11 °С, днем — до +12…+21 °С.

Во Владивостоке днем в среду возможен небольшой дождь, сильный юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха — +2…+5 °С, днем будет на 2−4 градуса теплее.

Ночью в четверг осадки прекратятся, днем воздух прогреется до +12…+15 °С.

В пятницу и субботу город накроет туман, ослабевающий в дневные часы. Минимальные температуры будут в пределах +5…+7 °С, максимальные — +11…+15 °С.

Напомним, во Владивостоке 24 апреля завершится отопительный сезон. Специалисты уже приступили к согласованию графика на проведение гидравлических испытаний.