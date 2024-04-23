Врач назвала топ-10 гормонов, влияющих на вес

8. Прогестерон. Имеет мощное противоотечное действие. В условиях дефицита прогестерона ткани задерживают жидкость, в них развивается гипоксия и замедляется обмен веществ. Прогестерон довольно быстро падает после 35, и даже после 30 лет, особенно в условиях стресса. А в стрессе наслаивается еще и кортизол, и вес растет как на дрожжах.