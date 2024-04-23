40 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

За первый месяц с момента запуска онлайн-услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари более 40 тысяч казахстанцев воспользовались этой услугой. 36 765 человек подали заявку онлайн через портал eGov mobile и 3398 написали бумажное заявление на самоограничение, передает El.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.