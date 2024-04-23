40 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

Кроме того, Министерством туризма и спорта проводится социальная рекламная кампания по рекламе по продвижения этой услуги. В 10 регионах страны были вывешены более 200 баннеров и билбордов. Также в Цифровых офисах населения и железнодорожных вокзалах городов Астана, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях размещены тематические баннеры на рекламных конструкциях.
Напомним, что заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.
Вместе с тем, наряду с данным цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса.