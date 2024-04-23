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40 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

За первый месяц с момента запуска онлайн-услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари более 40 тысяч казахстанцев воспользовались этой услугой. 36 765 человек подали заявку онлайн через портал eGov mobile и 3398 написали бумажное заявление на самоограничение, передает El.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Министерством туризма и спорта проводится социальная рекламная кампания по рекламе по продвижения этой услуги. В 10 регионах страны были вывешены более 200 баннеров и билбордов. Также в Цифровых офисах населения и железнодорожных вокзалах городов Астана, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях размещены тематические баннеры на рекламных конструкциях.

Напомним, что заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.

Вместе с тем, наряду с данным цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса.