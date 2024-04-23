Предупредите близких! Новая схема обмана с полисами ОМС

Опасность нового метода мошенников заключается в том, что о нем знают не все россияне, поэтому их проще обмануть, отметил эксперт. Начинается все со звонка от, якобы, страховой компании или из территориального фонда ОМС о том, что нужно заменить полис. При этом злоумышленники не требуют взять кредит или назвать цифры из сообщения на телефон, а просто предлагают перейти по ссылке и скачать приложение Минздрава, чтобы ввести там нужные данные, рассказал Калемберг.