Новую стоянку для автотранспорта обустроят на Русском острове во Владивостоке

Площадку для стоянки автомобилей в конце Университетского проспекта на Русском острове планирует обустроить до конца июня администрация Владивостока. Поиском компании-подрядчика уже занимаются. Соответствующий аукцион завершится 2 мая, сообщает ИА PrimaMedia.
Благоустройство территории под парковку автомобилей облегчит жизнь многочисленных горожан и туристов, посещающих мыс Тобизина и форт № 11 Владивостокской крепости. Как отметили в управлении дорог городской администрации, которое в настоящее время ищет подрядчика для выполнения работ, парковка будет с разгонной полосой для безопасного выезда на проезжую часть и пешеходной зоной.
Отметим, администрация Владивостока при поддержке краевых и федеральных властей в течение последних лет занимается планомерным развитием дорожной инфраструктуры на Русском острове. Только в минувшем году в рамках капитального строительства асфальтовое покрытие появилось на участке протяженностью 2,3 км — 1,4 км от Ворошиловской батареи до Экипажного и 900 метров от Экипажного до остановки «Кэт». Дорожные строители, в сущности, с нуля строят дороги на острове, так как происходит полная замена основания дорожного полотна, обустраиваются кюветы, монтируются водопропускные трубы, леерные ограждения и самое главное — укладывается асфальт, которого на этих участках никогда не было. В этом году работы по строительству дорог на острове также планируется продолжить.
Как напомнили в пресс-службе мэрии, масштабное дорожное строительство в этом году продолжится и в других районах города. Речь идет как о текущем ремонте, который с наступлением нового строительного сезона уже идет во всех районах города, так и комплексном преображении улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а также строительстве, ремонте и реконструкции транспортных развязок и дорог.