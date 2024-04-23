Новую стоянку для автотранспорта обустроят на Русском острове во Владивостоке

Отметим, администрация Владивостока при поддержке краевых и федеральных властей в течение последних лет занимается планомерным развитием дорожной инфраструктуры на Русском острове. Только в минувшем году в рамках капитального строительства асфальтовое покрытие появилось на участке протяженностью 2,3 км — 1,4 км от Ворошиловской батареи до Экипажного и 900 метров от Экипажного до остановки «Кэт». Дорожные строители, в сущности, с нуля строят дороги на острове, так как происходит полная замена основания дорожного полотна, обустраиваются кюветы, монтируются водопропускные трубы, леерные ограждения и самое главное — укладывается асфальт, которого на этих участках никогда не было. В этом году работы по строительству дорог на острове также планируется продолжить.