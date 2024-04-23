На улицах Хабаровска появились торговцы черемшой

Сезонный продукт со специфическим чесночным ароматом может стать начинкой или приправой, употребляется с разными продуктами. Первых торговцев, например, на улице Суворова прохожие заметили на минувших выходных. Пучки зелени, аккуратно перевязанные уложены горкой на раскладных столиках. Именно у этих лавок задерживаются потенциальные покупатели. Есть ли разрешение на торговлю продавцов, неизвестно.