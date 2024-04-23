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На улицах Хабаровска появились торговцы черемшой

В Хабаровске появились импровизированные лавки для торговли черемшой.

Источник: МК.RU Хабаровск

Сезонный продукт со специфическим чесночным ароматом может стать начинкой или приправой, употребляется с разными продуктами. Первых торговцев, например, на улице Суворова прохожие заметили на минувших выходных. Пучки зелени, аккуратно перевязанные уложены горкой на раскладных столиках. Именно у этих лавок задерживаются потенциальные покупатели. Есть ли разрешение на торговлю продавцов, неизвестно.

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