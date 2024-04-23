До 2026 года в Кузбассе три раза поднимут размер взносов за капремонт

В соответствии с программой на 2024 год запланирован ремонт 980 домов. Также в текущем году завершат ремонт домов, работы по которым следовало закончить в 2022—2023 годах. В итоге в плане на 2024 год 2,96 тыс. домов, на ремонт которых нужно 20,3 млрд рублей при фактическом годовом начислении 4 млрд. На текущий год Фонду рассчитан лимит 7 млрд, и дефицит превышает 13 млрд рублей.