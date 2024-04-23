Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с игроками «Байкал-Энергии»

«В Иркутске хоккей с мячом является одним из любимых видов спорта и всегда собирает много болельщиков. У нас богатые традиции в этой сфере. Пообщались с ребятами, они рассказали о своих занятиях в ледовом дворце “Байкал”. Результаты года показывают, что те задачи, которые были поставлены, достигнуты в полном объеме. В наше время у молодого поколения есть большие возможности. Самое главное, что сегодня благодаря вниманию субъекта федерации, бизнес-сообществ расширяется тренировочная база и совершенствуются условия, чтобы жители могли раскрывать свой потенциал и развиваться в профессиональном плане», — отметил мэр Руслан Болотов.