Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с игроками «Байкал-Энергии»

Участники мероприятия обсудили итоги игрового сезона 2023−2024 года.
«В Иркутске хоккей с мячом является одним из любимых видов спорта и всегда собирает много болельщиков. У нас богатые традиции в этой сфере. Пообщались с ребятами, они рассказали о своих занятиях в ледовом дворце “Байкал”. Результаты года показывают, что те задачи, которые были поставлены, достигнуты в полном объеме. В наше время у молодого поколения есть большие возможности. Самое главное, что сегодня благодаря вниманию субъекта федерации, бизнес-сообществ расширяется тренировочная база и совершенствуются условия, чтобы жители могли раскрывать свой потенциал и развиваться в профессиональном плане», — отметил мэр Руслан Болотов.
В прошлом сезоне команда одержала победу на Кубке Михайло Волкова, который проходил в Кузбассе по круговому этапу. Кроме того, иркутяне успешно выступили на Всероссийских соревнованиях Высшей лиги, где они впервые заняли призовое место и взяли бронзу. Всего в турнире участвовали 23 коллектива из разных городов страны, финал прошел в Иркутске.
Клуб совместно с мэрией и городским Центром развития спорта на протяжении трех лет реализует стратегию развития детской хоккейной школы «Байкал-Энергии». В отделении подготовки появилось четыре новых возрастных группы. Теперь здесь занимаются воспитанники с пяти лет, сообщает пресс-служба администрации города.
«Важную роль в создании школы сыграло соглашение о сотрудничестве в области популяризации спорта между генеральным спонсором клуба — компанией Эн+ и администрацией Иркутска. Наша стратегическая цель — заниматься с детьми, которые через десять лет пополнят ряды основной команды. Для этого у нас сформированы сильный тренерский состав и хорошая материально-техническая база», — сказала Елена Харламова.