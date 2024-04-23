Автодвижение ограничено на дорогах в четырех областях РК

По состоянию на 23 апреля 2024 года в 07:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 4 автодорогах общей протяженностью 4300 метров в 2 областях (Костанайская, СКО).