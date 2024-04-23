На одном из кладбищ Хабаровска пересчитают могилы

Задача нового исполнителя заказа проста — в рамках контракта ему будет необходимо собрать информацию с надгробий и объектов на территории кладбища, провести цифровую фотосъемку мест захоронений, а также классифицировать каждое место захоронения как одиночное, родственное, семейное (родовое), почетное или воинское. Площадь, на которой будет работать компания-исполнитель — 3,2 гектара.