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На одном из кладбищ Хабаровска пересчитают могилы

Инвентаризации подвергнутся могилы на Красной речке.

Источник: AmurMedia

Известно, что контракт на выполнение работ получило предприятие из Свердловской области. Определили подрядчика в администрации Хабаровска. Компания-исполнитель проведет подсчет захоронений и создаст электронную базу данных, сообщает ИА AmurMedia.

Как отметили в администрации города, первую подобную цифровизацию захоронений провели еще 2022 году в поселке Березовка. Тогда подрядчик тоже был из Свердловской области. Вторая инвентаризация могил прошла на базе КАФ, выполнила этот фронт работ компания из Хабаровска.

Задача нового исполнителя заказа проста — в рамках контракта ему будет необходимо собрать информацию с надгробий и объектов на территории кладбища, провести цифровую фотосъемку мест захоронений, а также классифицировать каждое место захоронения как одиночное, родственное, семейное (родовое), почетное или воинское. Площадь, на которой будет работать компания-исполнитель — 3,2 гектара.

Данные инвентаризации будут впоследствии внесены в единую систему, но для обычных граждан они пока не доступны. Сумма контракта на инвентаризацию составляет почти 347 тысяч рублей.

ЖКХ