Борьбу с комарами и гнусом начали в столице

Цель научного сопровождения — обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что в свою очередь позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития.