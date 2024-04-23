В Иркутске прошел форум бурят региона

Форум бурят Иркутской области прошел в областной столице, на нем встретились представители малого народа и правительства региона. Вместе они обсудили направления поддержки бурятского населения Приангарья, в том числе развитие образования, культуры и сельского хозяйства. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Участники встречи договорились увеличить число уроков бурятского языка в школах Усть-Ордынского Бурятского округа, теперь занятия будут проводить два раза в неделю. Помимо этого подтверждены совместные мероприятия в сфере культуры. Губернатор области Игорь Кобзев также отметил, что важно усилить поддержку бурят в сельском хозяйстве, ведь эта ключевая сфера экономики Усть-Ордынского БО. Необходимо усилить меры безопасности при содержании скота, в том числе вакцинацию и ревакцинацию, — рассказывают в правительстве.
Форум бурят Иркутской области прошел впервые за девять лет. В рамках мероприятия представители малого народа побывали и в Иркутском Суворовском училище. Делегаты из Союза солдатских родителей республики передали для муниципалитетов Приангарья 42 книги о красноармейцах из Бурятии, которые ушли на фронт во время Великой Отечественной войны.