В Иркутске прошел форум бурят региона

— Участники встречи договорились увеличить число уроков бурятского языка в школах Усть-Ордынского Бурятского округа, теперь занятия будут проводить два раза в неделю. Помимо этого подтверждены совместные мероприятия в сфере культуры. Губернатор области Игорь Кобзев также отметил, что важно усилить поддержку бурят в сельском хозяйстве, ведь эта ключевая сфера экономики Усть-Ордынского БО. Необходимо усилить меры безопасности при содержании скота, в том числе вакцинацию и ревакцинацию, — рассказывают в правительстве.