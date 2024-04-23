Названа дата, когда жители Владивостока начнут мерзнуть

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2024−2025: идет согласование графиков проведения гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов, а также замены оборудования. Также в ходе подготовки будет проведен ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных.

