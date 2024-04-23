Названа дата, когда жители Владивостока начнут мерзнуть

Завершить отопительный сезон во Владивостоке планируют 24 апреля. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города. Согласно народной примете, после этого в городе резко холодает.
— По данным Примгидромета и реальной обстановки, во Владивостоке уже несколько дней сохраняется погода, оптимальная для завершения отопительного сезона в этом году, — уточнили в управлении по вопросам ТЭК.
В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2024−2025: идет согласование графиков проведения гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов, а также замены оборудования. Также в ходе подготовки будет проведен ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных.