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Названа дата, когда жители Владивостока начнут мерзнуть

Отопительный сезон планируют завершить 24 апреля.

Источник: Primgazeta.ru

Завершить отопительный сезон во Владивостоке планируют 24 апреля. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города. Согласно народной примете, после этого в городе резко холодает.

Как пояснили специалисты управления, отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла.

— По данным Примгидромета и реальной обстановки, во Владивостоке уже несколько дней сохраняется погода, оптимальная для завершения отопительного сезона в этом году, — уточнили в управлении по вопросам ТЭК.

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2024−2025: идет согласование графиков проведения гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов, а также замены оборудования. Также в ходе подготовки будет проведен ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных.

ЖКХ