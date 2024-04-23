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В Приморье отменили шествие на 1 Мая

Во Владивостоке праздник будут отмечать на территории исторического парка.

Источник: PrimaMedia.ru

Традиционного шествия в честь Первомая в 2024 году в Приморье не будет. К такому решению власти края пришли во время обсуждения организации праздничных мероприятий на совещании, сообщает ИА PrimaMedia. Председателя федерации профсоюзов Приморского края Елена Толмачева уточнила, что федерация независимых профсоюзов России в связи с высоким уровнем террористической опасности, в том числе и в регионах, находящихся далеко от мест специальной военной операции, рекомендовала не проводить 1 Мая традиционные митинги и шествия трудовых коллективов.

Вместо первомайской демонстрации во Владивостоке праздник (0+) будут отмечать на территории исторического парка «Россия — моя история».

С 11.00 до 14.00 здесь будут работать различные тематические развлекательно-познавательные площадки, фотовыставки, мастер-классы и спортивные мероприятия. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Приморского края.

Заместитель председателя правительства и министра культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова сообщила, что в рамках мероприятий в честь 1 Мая будет организована насыщенная программа, предназначенная для жителей и гостей дальневосточной столицы всех возрастов. Также будут представлены мультимедийные выставки, открыто молодежное креативное пространство с увлекательными мероприятиями.

Адмиральский сквер также станет местом проведения мероприятий, включая награждение жителей за трудовые достижения.

Стоит отметить, что почти по аналогичной причине во Владивостоке ранее отменили и байкерский фестиваль, который должен был стать символом официального начала мотосезона.

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