В Приморье отменили шествие на 1 Мая

Традиционного шествия в честь Первомая в 2024 году в Приморье не будет. К такому решению власти края пришли во время обсуждения организации праздничных мероприятий на совещании, сообщает ИА PrimaMedia. Председателя федерации профсоюзов Приморского края Елена Толмачева уточнила, что федерация независимых профсоюзов России в связи с высоким уровнем террористической опасности, в том числе и в регионах, находящихся далеко от мест специальной военной операции, рекомендовала не проводить 1 Мая традиционные митинги и шествия трудовых коллективов.